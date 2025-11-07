Про це 24 Каналу розповів офіцер бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш, зауваживши, що наразі ворог переважає Сили оборони України по якості та кількості дронів на оптоволокні. На це є свої причини.

Чому у ворога виникла така перевага?

Як наголосив Отченаш, в Росії функціонує підрозділ "Рубікон", куди вкладають буквально мільярди рублів. Вони мають можливості розвиватися та придумувати щось нове на фронті.

Сили оборони України також освоюють оптоволоконні дрони та шукають способи їм протидіяти. Наразі якоїсь панацеї не знайшли. Але процес триває.

Зверніть увагу! Військовий оглядач Василь Пехньо вважає, що саме російський підрозділ "Рубікон" створює проблеми на деяких ділянках фронту. Вони перебували на Курщині, а зараз – на Покровському напрямку.

Сили оборони мають можливість протидіяти підрозділу "Рубікон". Тут йдеться більше про традиційні засоби впливу на ворога.

Наразі я вважаю, що один з найефективніших методів боротися проти "Рубікону" – це знищення їхніх засобів та пілотів. Їм потрібен буде час, щоб готувати інших. Якщо засоби можна робити досить швидко, то на нових пілотів потрібно витрачати час. Їх ще знайти треба,

– сказав військовий.

Дрони на війні: коротко