Рятувальники показали, як Україна й світ потерпають від погодних катаклізмів: відео

У світі спостерігають збільшення кількості випадків стихійних метеорологічних явищ. Українські рятувальники опублікували відео зі страшними наслідками повеней у Європі.

Що відомо про останні стихійні лиха у світі

Повені виникають через кліматичні зміни, діяльність людини, фізико-географічні особливості територій тощо. Вони призводять до збитків у економіці й, що найгірше, тягнуть за собою людські втрати.

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Повінь у Німеччині

Внаслідок стихії у країні загинули понад 160 осіб, а майже 180 – зникли безвісти. Близько 40 тисяч населення у постраждалих районах досі не мають доступу до електрики та водопроводу.

Причин катастрофи є декілька, зокрема сильні та багатогодинні зливи, ймовірно неефективна система попередження про природні катастрофи населення, а також ігнорування ризиків.

Зауважимо, що аномальні зливи спричинені не циклонними, а локальними природними явищами.

Затоплений Китай

За 3 дні у липні випала середньорічна норма опадів. Сильні дощі призвели до повені, а потоки води затопили вулиці, тунелі та метро. Внаслідок негоди постраждали близько 3 мільйонів людей, а загинули 33 особи. Зливи спричинили великі збитки, владі довелося евакуювати 200 тисяч людей.

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Причинами катастрофи, крім рекордних опадів, стали широкомасштабне будівництво дамби, перерізані зв'язки між річками та озерами та порушені заплави. Раніше саме вони поглинали значну частину літніх злив у регіоні.

Смертельна негода в Україні

7 серпня 2016 року в Одесі зафіксували сильний дощ та шквали. Негода знеструмила житлові будинки, повалила дерева, порушила рух міського транспорту. Через удар блискавки у Затоці загинула людина.

22 – 23 червня 2020 року в Івано-Франківській області інтенсивність дощів склала 106 – 168 міліметрів. Катастрофічні паводки призвели до загибелі 3 людей, підтоплення 250 населених пунктів тощо.

Впродовж 2011 – 2020 років в Україні зафіксували 2 752 випадки стихійних метеорологічних явищ. Особливістю останніх 10 років є значна кількість випадків дощу, вітру та снігу, що досягли критеріїв стихійного явища.Загалом в Україні поширені такі стихійні явища як інтенсивні зливи, грози, град, шквальний вітер, смерчі, різкі заморозки, ожеледь, хуртовини тощо

Дивіться відео наслідків руйнівних повеней у Європі: