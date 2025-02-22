У 7 разів перевищив норму алкоголю: п'яний водій врізався в маршрутку й автопідйомник у Києві

Вранці 21 лютого на вулиці Кубанської України в Деснянському районі Києва сталася ДТП. Нетверезий водій Hyundai спочатку зіткнувся з автобусом та з автопідйомником.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Києва.

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Що відомо про ДТП у Києві на Кубанської України 21 лютого

ДТП сталася у п'ятницю близько 10:45. Попередньо, правоохоронці встановили, що 30-річний водій, перебуваючи напідпитку, не впорався з керуванням. У нього зафіксували 1,39 проміле.

Коротка довідка. Допустимий вміст алкоголю в крові людини, яка керує транспортним засобом, – 0,2 проміле.

У поліції повідомили, що спочатку Hyundai зіткнувся з автобусом, який порожнім стояв на зупинці. Опісля – з автопідйомником Iveco, який рухався у попутному напрямку.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждала 28-річна пасажирка Hyundai. Її з переломом руки госпіталізували до медичного закладу,

– зазначили в поліції.

Винуватця ДТП затримали. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 286-1 Кримінального кодексу "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння".

Hyundai зіткнувся з автобусом і автопідйомником / Фото поліції

Затриманому вже повідомили про підозру. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Водієві загрожує до 3 років в'язниці з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 3 до 5 років.