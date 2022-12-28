У Вінниці Lexus збив двох хлопчиків на пішохідному переході: в якому стані діти
Джерело:Поліція Вінниччини
У вівторок, 27 грудня, у Вінниці трапилась ДТП. 40-річний чоловік збив двох підлітків на пішоходному переході.
Інцидент трапився близько 17:00 на вулиці Келецькій. Водій Lexus збив двох вінничан 13 та 14 років.
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Які обставини аварії
За інформацією поліції Вінницької області, двоє неповнолітніх хлопців переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. 40-річний водій Lexus не врахував дорожньої ситуації та здійснив наїзд на пішоходів.
Внаслідок ДТП дітлахів госпіталізували до Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. Варто зазначити, що на момент аварії водій був тверезим.
За фактом ДТП правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження. Проводиться досудове розслідування.
ДТП в Україні: останні новини
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