Українці загубилися в горах румунського повіту Марамуреш. Про загибель одного з туристів розповів директор Державної гірничо-рятувальної служби Дан Бенга.

До теми Загубилися в горах: на Закарпатті прикордонники з України та Румунії розшукують 4 чоловіків

Тіло українця знайшли в румунських горах

Тіло українця, який заблукав у горах, знайшов місцевий житель села Вишівська Красна.

Інформація на останню хвилину, отримана колегами з Інспекції надзвичайних ситуацій та Територіальної інспекції прикордонної поліції Сигіту. Один із двох українців, з якими не вдалося зв'язатися, був знайдений мертвим місцевим жителем,

– повідомив Бенга.

Прикордонна поліція та гірські рятувальники 27 грудня відновили пошуки українців, яких не вдалося спустити з гори через складні погодні умови.

Вони перебували на крутій вершині на висоті понад 1800 метрів. Туристи були погано одягнені та споряджені. У другій половині дня пошуки за допомогою гелікоптера зупинили через погіршення видимості.

Українці були пораненими. Один з чоловіків мав численні переломи, черепно-мозкову травму та кровотечу. Востаннє з ним вдалося сконтактувати телефоном у вечір 26 грудня.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко під час брифінгу розповів, що про зникнення чоловіків ДПСУ стало відомо від інших осіб, які слідували з ними. Їх виявили в горах прикордонники Румунії. За його словами, пошуки зниклих із залученням авіації тривають.

Зверніть увагу! Шестеро громадян України горами перетнули держкордон до Румунії вдень 24 грудня. Двох з них знайшли того ж вечора, а ще двох – 26 грудня.