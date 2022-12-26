Чотирьох чоловіків, які загубилися в горах, прикордонники України та Румунії розшукують з 25 грудня. Детальніше розповідає 24 канал.

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Четверо чоловіків загубилися в горах на Закарпатті

У районі гори Піп Іван Мармароський 25 грудня румунські прикордонники затримали двох українців, які незаконно перетнули кордон. Затримані розповіли, що разом з ними було ще четверо чоловіків, які зникли з поля зору.

Наші прикордонники разом з румунськими колегами негайно організували пошукові заходи. Вони тривають і досі. До роботи також залучили гелікоптери по обидва боки кордону.

Пошуки ускладнює високий сніговий покрив та погана видимість, що перешкоджає використанню автомобільної техніки,

– зазначили в Держприкордонслужбі України.