Четырех мужчин, которые потерялись в горах, пограничники Украины и Румынии разыскивают с 25 декабря. Подробнее рассказывает 24 канал.

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Четверо мужчин потерялись в горах на Закарпатье

В районе горы Поп Иван Мармарошский 25 декабря румынские пограничники задержали двух украинцев, которые незаконно пересекли границу. Задержанные рассказали, что вместе с ними было еще четверо мужчин, но они исчезли из поля зрения.

Наши пограничники вместе с румынскими коллегами немедленно организовали поисковые мероприятия. Они продолжаются до сих пор. К работе также привлекли вертолеты с обеих сторон границы.

Поиски затрудняют высокий снежный покров и плохая видимость, что препятствует использованию автомобильной техники,

– отметили в Госпогранслужбе Украины.