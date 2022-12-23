Юноши упали в горную реку
Парень пропал еще 20 декабря. Правоохранители обратились к спасателям 21 декабря.
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К поискам молодого человека привлекли водолазно-спасательное отделение из Хуста.
Известно, что пропавший парень упал в воду. В этот день он вместе с другом плавал по горной реке на самодельном плавсредстве неподалеку от поселка Вышково Хустского района. Однако в один момент что-то пошло не так, и юноши оказались в Тисе. Одному из них повезло и он выбрался на берег, а вот его товарищ скрылся из виду.
Спасатели обследовали русло реки на расстоянии около 2 километров вниз по течению, но молодого человека не нашли. Поисковые работы по состоянию на 23 декабря продолжаются,
– отметили в ГСЧС.
Пропавшего парня ищут в Тисе / Фото ГСЧС
В Харьковской области 7-летнего мальчика искали 3 дня
Похожий инцидент произошел в селе Крутояровка Красноградского района Харьковской области. 7-летнего Германа Щербину искали 3 дня. К поискам ребенка привлекли почти пол тысячи полицейских, а также местных жителей и волонтеров.
К сожалению, 7 декабря Германа обнаружили мертвым. Известно, что он утонул в озере.