Винищувач Індії розбився під час авіашоу в Дубаї: моторошне відео
- Індійський бойовий літак HAL Tejas розбився під час авіашоу в Дубаї, пілот загинув.
- Індійське Міністерство оборони замовило 97 літаків Tejas, передача яких очікується з 2027 року.
Під час демонстраційного виступу на авіасалоні в Дубаї у п’ятницю розбився індійський бойовий літак HAL Tejas, пілот не вижив. Над аеропортом піднявся густий чорний дим.
Демонстраційний полів відбувався над веропортом Аль-Мактум у торговому центрі Dubai World Central. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Assiciated Press.
Дивіться також На аеродромі "Енгельс-2" в Росії помітили понад 130 вантажівок невідомого призначення, – ЗМІ
Що відомо про авіакатастрофу бойового літака у Дубаї?
Мова йде про індійський HAL Tejas, який перебуває на озброєнні ВПС Індії. Аварія сталася приблизно о 14:10 за місцевим часом під час показового польоту.
ВПС Індії заявили, що пілот винищувача загинув.
У Дубаї розбився індійський винищувач Tejas: дивіться відео
Авіакатастрофа у Дубаї: дивіться відео
Після падіння в районі міжнародного аеропорту Аль-Мактум здійнявся густий чорний дим. Свідки, що спостерігали за шоу, бачили момент падіння, а невдовзі після нього в цьому районі почулися сирени.
Другий аеропорт міста-держави приймав дворічний авіашоу в Дубаї, на якому було зроблено великі замовлення на літаки як від далекомагістрального перевізника Emirates, так і від його дешевої сестринської авіакомпанії FlyDubai.
Tejas є власною розробкою Індії – легким одномоторним винищувачем компанії Hindustan Aeronautics Limited. Його планують активно вводити до складу винищувальної авіації, яка потребує оновлення, особливо на тлі розширення військової активності Китаю в регіоні та поглиблення його оборонної співпраці з Пакистаном.
У вересні індійське Міністерство оборони уклало контракт із HAL на постачання 97 літаків Tejas. Очікується, що виробник почне передавати машини військовим у 2027 році. Також діє угода 2021 року на 83 винищувачі, однак її виконання затрималося – насамперед через дефіцит імпортних двигунів зі США.
Індійський винищувач HAL Tejas / Фото з відкритих джерел
У російській Карелії розбився винищувач Су-30
У Карелії розбився винищувач Су-30, загинули 2 члени екіпажу.
Літак впав у лісі поблизу Петрозаводська, міноборони Росії підтвердило аварію.
Спочатку російські ЗМІ не могли ідентифікувати, чи це був Су-27 чи Су-30.