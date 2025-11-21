Демонстраційний полів відбувався над веропортом Аль-Мактум у торговому центрі Dubai World Central. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Assiciated Press.

Що відомо про авіакатастрофу бойового літака у Дубаї?

Мова йде про індійський HAL Tejas, який перебуває на озброєнні ВПС Індії. Аварія сталася приблизно о 14:10 за місцевим часом під час показового польоту.

ВПС Індії заявили, що пілот винищувача загинув.

Після падіння в районі міжнародного аеропорту Аль-Мактум здійнявся густий чорний дим. Свідки, що спостерігали за шоу, бачили момент падіння, а невдовзі після нього в цьому районі почулися сирени.

Другий аеропорт міста-держави приймав дворічний авіашоу в Дубаї, на якому було зроблено великі замовлення на літаки як від далекомагістрального перевізника Emirates, так і від його дешевої сестринської авіакомпанії FlyDubai.

Tejas є власною розробкою Індії – легким одномоторним винищувачем компанії Hindustan Aeronautics Limited. Його планують активно вводити до складу винищувальної авіації, яка потребує оновлення, особливо на тлі розширення військової активності Китаю в регіоні та поглиблення його оборонної співпраці з Пакистаном.

У вересні індійське Міністерство оборони уклало контракт із HAL на постачання 97 літаків Tejas. Очікується, що виробник почне передавати машини військовим у 2027 році. Також діє угода 2021 року на 83 винищувачі, однак її виконання затрималося – насамперед через дефіцит імпортних двигунів зі США.



Індійський винищувач HAL Tejas / Фото з відкритих джерел

