Демонстрационный полет происходил над веропортом Аль-Мактум в торговом центре Dubai World Central. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Assiciated Press.

Что известно об авиакатастрофе боевого самолета в Дубае?

Речь идет об индийском HAL Tejas, который находится на вооружении ВВС Индии. Авария произошла примерно в 14:10 по местному времени во время показательного полета.

ВВС Индии заявили, что пилот истребителя погиб.

В Дубае разбился индийский истребитель Tejas: смотрите видео

Авиакатастрофа в Дубае: смотрите видео

После падения в районе международного аэропорта Аль-Мактум поднялся густой черный дым. Свидетели, наблюдавшие за шоу, видели момент падения, а вскоре после него в этом районе послышались сирены.

Второй аэропорт города-государства принимал двухлетнее авиашоу в Дубае, на котором были сделаны крупные заказы на самолеты как от дальнемагистрального перевозчика Emirates, так и от его дешевой сестринской авиакомпании FlyDubai.

Tejas является собственной разработкой Индии – легким одномоторным истребителем компании Hindustan Aeronautics Limited. Его планируют активно вводить в состав истребительной авиации, которая нуждается в обновлении, особенно на фоне расширения военной активности Китая в регионе и углубления его оборонного сотрудничества с Пакистаном.

В сентябре индийское Министерство обороны заключило контракт с HAL на поставку 97 самолетов Tejas. Ожидается, что производитель начнет передавать машины военным в 2027 году. Также действует соглашение 2021 года на 83 истребителя, однако его выполнение задержалось – прежде всего из-за дефицита импортных двигателей из США.



Индийский истребитель HAL Tejas / Фото из открытых источников

