Дуров розповів деталі про телеграм-канал стрільця з Казані

Перед тим, як вбити 9 людей у казанській гімназії Ільназ Галявієв написав про свої плани у телеграм-каналі. Засновник месенджера Павло Дуров прокоментував трагедію.

Він підкреслив, що стрілець анонсував жорстокі наміри лише за 20 хвилин до нападу. Для цього хлопець створив телеграм-канал з химерною назвою "Бог".

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Дуров зауважив, що на момент скоєння злочину у каналі був лише один учасник – його творець Ільназ Галявієв. За 15 хвилин до теракту він змінив налаштування каналу й зробив його публічним.

Засновник Telegram припустив, що зловмисник планував залишити його як свою передсмертну записку. Зауважимо, нападник писав, зокрема, що планує застрелити себе.

Модератори Telegram діяли швидко: протягом години після отримання перших скарг вони заблокували канал за заклики до насильства,

– наголосив Дуров.

Проте звернув увагу й на те, що скарги та підписники з'явилися у створеному злочинцем телеграм-каналі лише після того, як його затримали правоохоронці.

Дуров сумнівається, що силовики встигли б запобігти трагедії навіть, якби силовики у якийсь спосіб здійснювали моніторинг всіх телеграм-каналів в реальному часі.

Адже часу на це було надто мало. Зловмисник навмисно не розкривав своїх планів завчасно й не надавав жодної конкретики, наголосив програміст.

Дуров закликав "не полювати на відьом"

Засновник Telegram додав, що емоційна реакція через трагедію у Казані полягає у тому, аби шукати винних серед третіх осіб – від творців комп'ютерних ігор й до директорів шкіл.

Однак потрібно визнати: повністю захистити суспільство від дій психічно нестабільних людей неможливо,

– зазначив він.

Й додав, що за статистикою одна людина на мільйон може виявитися соціопатом, готовим до невмотивованої агресії. Тож неминучість виникнення таких подій не робить їх менш трагічними.

"Але вони не повинні бути приводом для організації "полювання на відьом" або перетворення суспільства у концтабір", – підсумував засновник месенджера Telegram.