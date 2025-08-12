В Україні 12 серпня вперше випробували технологію Starlink Direct to Cell (DTС) – прямий супутниковий зв’язок зі смартфоном без додаткового обладнання.

Під час пілотного тесту в Житомирській області CEO Київстар Олександр Комаров та перший віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров обмінялися першими текстовими повідомленнями, надісланими напряму зі звичайних 4G-смартфонів через супутник.

24 Канал разом із Федоровим та Комаровим вперше в Україні тестував супутниковий звʼязок напряму через смартфон.

Що таке Direct to Cell і як працює ця технологія

Технологія дозволяє смартфонам з підтримкою LTE напряму підключатися до супутників Starlink у разі втрати наземного сигналу. Це критично для віддалених регіонів, зон стихійних лих, під час блекаутів та атак на інфраструктуру.

Перевага рішення – не потрібні антени, термінали чи окремі підписки: достатньо SIM-карти Київстар і смартфона з LTE.

Як Федоров і Комаров підключалися до супутникового зв'язку: дивіться відео 24 Каналу

У тестовій зоні площею близько 200 кілометрів відбувається рефармінг частот (виділення 5 МГц спектра), а налаштування виконуються спільною командою Київстар і SpaceX.

Уже зараз у тесті надсилання повідомлень відбувається за 1–60 секунд, іноді можливі голосові чи відеодзвінки, хоча стабільність ще опрацьовується.

Читайте також 5G в Україні: де й коли запрацює зв'язок нового покоління і чому на це впливає воєнний стан

Україна займає першість серед країн Європи, яка запускає технологію Direct to Cell. Це важливий крок у розвитку інфраструктури, що забезпечить зв’язок навіть там, де відсутні традиційні мережі… Попри всі виклики воєнного часу, ми розвиваємо інноваційні рішення. Це приклад партнерства держави, бізнесу й технологічних компаній, який відкриває шлях до зв’язку без меж,

– зазначив Федоров.

Тестування відеодзвінка: дивіться відео

Сервіс почне працювати з текстових повідомлень, додав Олександр Комаров:

Починаємо з повідомлень. Це перший сервіс, який запустимо наприкінці року. Наступним кроком буде голосовий зв’язок через месенджери, третім – мобільний інтернет через супутники. Поєднання наземної мережі Київстар і супутникової мережі SpaceX дозволить швидко досягти повного покриття території України.

В базі Київстар понад 16 млн LTE-смартфонів з SIM-картою оператора, половина з них уже адаптовані під цю технологію.



На першому етапі послуга буде безкоштовною для абонентів, наголосив Комаров, – це має бути до кінця війни з Росією.



Тестування відеозвʼязку / Фото з акаунту Михайла Федорова у соцмережах

За словами Федорова, нині 97% населення підключено до мобільного інтернету, 89% – до фіксованого. Але для побудови цифрової держави необхідно мати зв’язок "майже на 100%". У країні залишається безліч "білих плям" – маленьких сіл, де немає жодного покриття. DTC дозволяє ліквідувати ці зони за один день після повного запуску.

Особливо важливим рішення буде для прифронтових територій, де часто зникає будь-який зв’язок. Комаров наголосив, що після запуску з’явиться можливість викликати швидку навіть у зонах, де наземна інфраструктура зруйнована.

Які технічні можливості та перспективи Швидкість у тесті: близько 3 Мбіт/с даунлінк, 0,3–0,4 Мбіт/с аплінк (рівень, співставний з 3G).

Сумісність: будь-який LTE-смартфон, але адаптовані моделі працюватимуть оптимальніше.



Етапи впровадження: обмін SMS та повідомленнями в месенджерах (Viber, WhatsApp, Signal) – осінь 2025.



Далі – голосовий зв’язок через месенджери, мобільний інтернет (терміни залежать від запуску супутників 2-го покоління). Інфраструктурна інтеграція: обробка повідомлень та управління доступом відбувається через мережу Київстар, а не напряму через SpaceX.

Це комерційна угода з чіткими зобов’язаннями та санкціями. Вона безстрокова, і я не бачу жодних передумов для її розірвання. SpaceX вже має інструменти точкового відключення територій, зокрема тимчасово окупованих,

– повідомив Комаров у коментарі 24 Каналу.

Федоров зазначив, що досвід масового використання Starlink в Україні з 2022 року (понад 50 тисяч терміналів, завезених лише командою Мінцифри) показує – компанія швидко реагує на потреби українських користувачів. А Ілон Маск останнім часом підтверджує підтримку України своїм сервісом супутникового інтернету попри попередні негаразди.



Олександр Комаров та Михайло Федоров / Фото 24 Каналу

Що буде далі з супутниковим звʼязком

Держава зацікавлена у тому, щоб подібні послуги впроваджували й інші оператори, адже конкуренція покращує якість. Комаров прогнозує, що за кілька років усі мобільні оператори так чи інакше будуть інтегрувати супутникові канали, а на орбіті працюватиме близько 60 тисяч супутників різних компаній.

Паралельно Київстар розвиває наземне покриття. У 2024–2025 роках планується збудувати понад 1000 нових базових станцій, з яких 60% – нові вежі.



Наприклад, на трасі Київ–Житомир–Львів вже встановлено 70 сайтів, цього року додадуть ще 15.

Ці зусилля поєднуються з регуляторними змінами: нові закони скорочують час будівництва веж біля доріг і в селах на рік. DTC може стати критично важливим не лише для цивільних користувачів, але й для армії. У разі знищення або пошкодження базових станцій мобільний зв’язок залишатиметься доступним через супутники.

Читайте також Як Україна стає дроновою наддержавою та що робить, аби виграти перегони у війні з Росією

Навіть під час війни ми робимо речі, які інші країни не можуть реалізувати роками. Це новий етап розвитку зв’язку в Україні,

– підкреслив Михайло Федоров.

Окрім Direct to Cell з Київстар, Мінцифра готує запуск пілотної зони 5G, розвиток національної AI-екосистеми (AI Factory) та впровадження рішень для стійкості зв’язку під час блекаутів (закупівля сотень тисяч акумуляторів, резервування фіксованого інтернету до 72 годин).

Запуск DTC планують почати з осені 2025 року без додаткової оплати для абонентів Київстар, з подальшим розширенням функціоналу та географії. Україна стане однією з перших країн світу, де супутниковий мобільний зв’язок буде доступний мільйонам користувачів на звичайних смартфонах.