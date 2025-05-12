Хто може отримати 10 окладів при виході на пенсію та які умови

Деякі пенсіонери можуть отримати одноразову допомогу, розмір якої дорівнює десяти місячним пенсіям. Право на це мають робітники державних та комунальних закладів.

Хто має право на 10 окладів

Скористатися цим правом можуть пенсіонери, що працювали на певних посадах та мають достатній стаж роботи, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Дивіться також Достроковий вихід на пенсію: хто може вийти на заслужений відпочинок у 45 років

Перелік професій:

працівники дошкільних навчальних закладів усіх типів;

працівники позашкільних навчальних закладів;

працівники загальноосвітніх шкіл;

працівники музичних та художніх шкіл;

працівники військових загальноосвітніх установ;

працівники вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації;

працівники професійно-технічних навчальних закладів;

працівники дитячих будинків;

працівники шкіл-клінік;

працівники дитячих трудових та виховно-трудових колоній;

працівники міжшкільних навчально-виробничих комбінатів;

працівники логопедичних пунктів та стаціонарів;

працівники дитячих приймальних пунктів та приймачів-розподільників для неповнолітніх;

працівники бібліотек (завідуючі та бібліотекарі);

працівники дитячих клінік, поліклінік, лікарень, санаторіїв, диспансерів, будинків дитини, дитячих відділень;

працівники в установах для виконання покарань;

працівники аптек, аптечних кіосків, аптечних магазинів;

працівники контрольно-аналітичних лабораторій;

працівники медико-соціальних експертних комісій та бюро судово-медичної експертизи;

працівники інтернатних закладів для людей з інвалідністю, дітей з інвалідністю та престарілих.

Що потрібно для отримання 10 окладів

Для отримання 10 окладів у разі виходу на пенсію необхідно, щоб на момент досягнення пенсійного віку людина працювала в установах державної чи комунальної форми власності на посадах, що надають право на призначення пенсії за вислугу років.

Також при її призначенні перерахованим вище особам дозволяється підсумовування стажу за періоди роботи в установах охорони здоров’я, закладах освіти чи соціального захисту.

Для отримання цієї виплати слід надати такі документи:

трудову книжку;

довідку з місця роботи;

Зауважте! Виплата надається громадянам, які раніше не отримували пенсію й мають необхідний стаж: 35 років для чоловіків та 30 років для жінок.