Хто з учителів може отримати 10 пенсій одразу

За певних умов педагоги можуть отримати 10 пенсій при виході на пенсію за віком. Ця можливість також є у медиків.

Умови для отримання 10 пенсій

Виплата здійснюється одночасно з першою пенсійною виплатою за рахунок коштів держбюджету, передає 24 Канал з посиланням на постанову Кабміну.

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Право на виплату грошової допомоги в розмірі десяти місячних пенсій мають, зокрема, працівники окремих закладів та установ, які:

до виходу на пенсію за віком не отримували будь-яку іншу пенсію (наприклад, за вислугу років);

на день досягнення пенсійного віку працювали в закладах та установах державної або комунальної форми власності на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років;

мають страховий стаж на таких посадах: чоловіки – 35 років, жінки – 30 років.

Якщо згідно з наявними документами виконуються одночасно всі вищезазначені умови, то при призначенні пенсії за віком має бути виплачена така грошова допомога.

Які посади дають право на отримання виплати

Право на одноразову грошову допомогу в розмірі десяти місячних пенсій мають такі педагогічні працівники:

учителі, вихователі, директори, завідувачі та їхні заступники в закладах загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти;

викладачі та майстри виробничого навчання у професійно-технічних навчальних закладах;

працівники дитячих будинків, шкіл-інтернатів, логопедичних пунктів та інших спеціалізованих освітніх установ.

Для отримання виплат необхідно подати заяву до Пенсійного фонду за місцем проживання та надати документи, що підтверджують право на виплату.