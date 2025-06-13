Условия для получения 10 пенсий

Выплата осуществляется одновременно с первой пенсионной выплатой за счет средств госбюджета, передает 24 Канал со ссылкой на постановление Кабмина.

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Право на выплату денежной помощи в размере десяти месячных пенсий имеют, в частности, работники отдельных заведений и учреждений, которые:

до выхода на пенсию по возрасту не получали любую другую пенсию (например, за выслугу лет);

на день достижения пенсионного возраста работали в заведениях и учреждениях государственной или коммунальной формы собственности на должностях, работа на которых дает право на назначение пенсии за выслугу лет;

имеют страховой стаж на таких должностях: мужчины – 35 лет, женщины – 30 лет.

Если согласно имеющимся документам выполняются одновременно все вышеупомянутые условия, то при назначении пенсии по возрасту должна быть выплачена такая денежная помощь.

Какие должности дают право на получение выплаты

Право на единовременную денежную помощь в размере десяти месячных пенсий имеют такие педагогические работники:

учителя, воспитатели, директора, заведующие и их заместители в заведениях общего среднего, дошкольного и внешкольного образования;

преподаватели и мастера производственного обучения в профессионально-технических учебных заведениях;

работники детских домов, школ-интернатов, логопедических пунктов и других специализированных образовательных учреждений.

Для получения выплат необходимо подать заявление в Пенсионный фонд по месту жительства и предоставить документы, подтверждающие право на выплату.