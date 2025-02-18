Держава виділила перші 100 мільйонів гривень на житло для переселенців

Держава розпочала фінансування житла для внутрішньо переміщених осіб у межах програми "єВідновлення". Перші 100 мільйонів гривень уже спрямовані на придбання житла для переселенців.

Скільки тисяч родин отримали сертифікат на житло

У парламенті сподіваються, що після цього процес охопить ще близько 3,5 тисячі переселенців, які вже зарезервували кошти для придбання житла, заявила голова партії "Слуга Народу" Олена Шуляк, передає 24 Канал із посиланням на РБК-Україна.

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Загалом, станом на 16 лютого житлові сертифікати для обміну на нове житло видали понад 14,5 тисячі родин. За цими сертифікатами понад 5 тисяч родин уже придбали житло, загальна вартість якого становить майже 10 мільярдів гривень.

Олена Шуляк Голова партії "Слуга Народу" Станом на 16 лютого, житлові сертифікати на загальну суму у 4,3 мільярда гривень отримали майже 3,5 тисячі українських переселенців. Але їх ще потрібно обміняти на нове житло, втім, перші родини нарешті почали це робити – найближчими днями очікують на проведення оплати за угодами купівлі-продажу 63 власники сертифікатів на загальну суму у майже 110 мільйонів гривень.

Вона наголосила, що, попри фінансові труднощі, програму "єВідновлення" продовжують впроваджувати для всіх громадян, які втратили житло через російську збройну агресію.

Звідки беруться кошти на фінансування

Шуляк зазначила, що Банк розвитку Ради Європи та Світовий банк уже минулого року виділили кошти на програму "єВідновлення". Завдяки цьому вдалося забезпечити її фінансування на суму понад 11 мільярдів гривень.

Ми постійно працюємо над пошуком додаткового фінансування для потреб програми. Так, Банк розвитку Ради Європи погодився виділити на це 100 мільйонів євро у поточному році. Готовність установи фінансувати ці потреби означає, що ми змогли переконати міжнародних партнерів у тому, що програма реалізується максимально прозоро і підзвітно. Тобто, що ці кошти використовуються за призначенням – для допомоги людям,

– зазначила Шуляк.

Шуляк наголосила, що "єВідновлення" не покриває всі житлові потреби ВПО, зокрема тих, чиї домівки зруйновані на окупованих територіях. Вони досі не можуть скористатися програмою через відсутність відповідного рішення уряду.