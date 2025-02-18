Сколько тысяч семей получили сертификат на жилье

В парламенте надеются, что после этого процесс охватит еще около 3,5 тысяч переселенцев, которые уже зарезервировали средства для приобретения жилья, заявила председатель партии "Слуга Народа" Елена Шуляк, передает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.

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В общем, по состоянию на 16 февраля жилищные сертификаты для обмена на новое жилье выдали более 14,5 тысяч семей. По этим сертификатам более 5 тысяч семей уже приобрели жилье, общая стоимость которого составляет почти 10 миллиардов гривен.

Елена Шуляк Председатель партии "Слуга народа" По состоянию на 16 февраля, жилищные сертификаты на общую сумму в 4,3 миллиарда гривен получили почти 3,5 тысячи украинских переселенцев. Но их еще нужно обменять на новое жилье, впрочем, первые семьи наконец начали это делать – ближайшие дни ожидают проведения оплаты по договорам купли-продажи 63 владельцы сертификатов на общую сумму почти 110 миллионов гривен.

Она отметила, что, несмотря на финансовые трудности, программу "еВідновлення" продолжают внедрять для всех граждан, которые потеряли жилье из-за российской вооруженной агрессии.

Откуда берутся средства на финансирование

Шуляк отметила, что Банк развития Совета Европы и Всемирный банк уже в прошлом году выделили средства на программу "еВідновлення". Благодаря этому удалось обеспечить ее финансирование на сумму более 11 миллиардов гривен.

Мы постоянно работаем над поиском дополнительного финансирования для нужд программы. Так, Банк развития Совета Европы согласился выделить на это 100 миллионов евро в текущем году. Готовность учреждения финансировать эти потребности означает, что мы смогли убедить международных партнеров в том, что программа реализуется максимально прозрачно и подотчетно. То есть, что эти средства используются по назначению – для помощи людям,

– отметила Шуляк.

Шуляк отметила, что "еВідновлення" не покрывает все жилищные потребности ВПО, в частности тех, чьи дома разрушены на оккупированных территориях. Они до сих пор не могут воспользоваться программой из-за отсутствия соответствующего решения правительства.