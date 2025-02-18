Как выросли пенсии с начала полномасштабной войны

Средний размер пенсий в Украине за время полномасштабной войны вырос почти на 1 800 гривен. То есть, на более чем 45%, сообщает 24 Канал со ссылкой на "На пенсии".

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В численном измерении показатель средней пенсии изменился так:

по состоянию на 1 января 2022 года, средняя пенсия в Украине составляла 3 991 гривны;

на 1 января 2025 года – 5 789 гривен.

Благодаря чему выросли пенсии украинцев

Несмотря на значительный дефицит бюджета, пенсии украинцев ежегодно индексировали:

в 2022 году пенсии украинцев были проиндексированы на 14%;

в 2023 году – 19,7%;

в 2024 году – 7,96%.

Индексация запланирована и на 2025 год. Однако то, на сколько увеличатся выплаты еще неизвестно.

Обратите внимание! Пенсии украинцев также росли из-за увеличения минимальной зарплаты и прожиточного минимума.