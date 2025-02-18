Як зросли пенсії з початку повномасштабної війни

Середній розмір пенсій в Україні за час повномасштабної війни зріс на майже 1 800 гривень. Тобто, на більш як 45%, повідомляє 24 Канал з посиланням на "На пенсії".

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У чисельному вимірі показник середньої пенсії змінився так:

станом на 1 січня 2022 року, середня пенсія в Україні складала 3 991 гривні;

на 1 січня 2025 року – 5 789 гривень.

Завдяки чому зросли пенсії українців

Попори значний дефіцит бюджету, пенсії українців щорічно індексували:

у 2022 році пенсії українців були проіндексовані на 14%;

у 2023 році – 19,7%;

у 2024 році – 7,96%.

Індексація запланована і на 2025 рік. Однак, те, на скільки збільшаться виплати ще невідомо.

Зверніть увагу! Пенсії українців також зростали через збільшення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму.