Хто з військових отримуватиме 100 тисяч гривень після зміни виплат

З лютого військові отримують виплати по-новому, оскільки попередня система була несправедлива. Наразі шість категорій продовжить отримувати 100 тисяч гривень.

Хто продовжить отримувати 100 тисяч гривень

Виплата у 100 тисяч гривень призначається тим захисникам, які беруть безпосередню участь у бойових діях на передовій або в інший спосіб забезпечують національну безпеку – здійснюють польоти чи виявляють повітряні цілі у зоні бойових дій тощо.

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Мовиться про такі шість категорій:

військовослужбовці, які беруть участь у бойових діях на лінії зіткнення;

військовослужбовці ракетних військ та артилерії під час виконання бойових завдань;

льотчики під час виконання польотів у районах ведення бойових дій;

моряки під час виконання бойових завдань;

військові медики під час виконання бойових завдань;

зенітно-ракетні війська та протиповітряні війська, які виконують завдання в районі проведення бойових дій.

Які зарплати у військових

Виплати у розмірі 100 тисяч гривень також збережуться для сімей зниклих безвісти та полонених захисників.

У Міноборони переглянули умови нарахування доплат й залишили три види: 30, 50 та 100 тисяч гривень, однак змінили умови їх нарахування. Разом з тим для деяких бійців розмір зарплатні буде збільшено у березні.