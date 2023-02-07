Кто продолжит получать 100 тысяч гривен
Выплата в 100 тысяч гривен назначается тем защитникам, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях на передовой или иным способом обеспечивают национальную безопасность – осуществляют полеты или обнаруживают воздушные цели в зоне боевых действий и так далее.
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Речь идет о следующих шести категориях:
- военнослужащие, участвующие в боевых действиях на линии столкновения;
- военнослужащие ракетных войск и артиллерии при выполнении боевых задач;
- летчики при выполнении полетов в районах ведения боевых действий;
- моряки при выполнении боевых задач;
- военные медики при выполнении боевых задач;
- зенитно-ракетные войска и противовоздушные войска, выполняющие задачи в районе проведения боевых действий.
Какие зарплаты у военных
В Минобороны пересмотрели условия начисления доплат и оставили три вида: 30, 50 и 100 тысяч гривен, однако изменили условия их начисления. Вместе с тем для некоторых бойцов размер зарплаты будет увеличен в марте.
- А именно, она будет составлять не менее 20,1 тысяч гривен для ВСУ, Нацгвардии и пограничной службы. Раньше сумма была на уровне 13 тысяч гривен.
- Также для лиц рядового и начальствующего состава госслужбы по чрезвычайным ситуациям и полицейским – не менее 17 тысяч гривен.