Хто продовжить отримувати 100 тисяч гривень

Виплата у 100 тисяч гривень призначається тим захисникам, які беруть безпосередню участь у бойових діях на передовій або в інший спосіб забезпечують національну безпеку – здійснюють польоти чи виявляють повітряні цілі у зоні бойових дій тощо.

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Мовиться про такі шість категорій:

  • військовослужбовці, які беруть участь у бойових діях на лінії зіткнення;
  • військовослужбовці ракетних військ та артилерії під час виконання бойових завдань;
  • льотчики під час виконання польотів у районах ведення бойових дій;
  • моряки під час виконання бойових завдань;
  • військові медики під час виконання бойових завдань;
  • зенітно-ракетні війська та протиповітряні війська, які виконують завдання в районі проведення бойових дій.

Які зарплати у військових

У Міноборони переглянули умови нарахування доплат й залишили три види: 30, 50 та 100 тисяч гривень, однак змінили умови їх нарахування. Разом з тим для деяких бійців розмір зарплатні буде збільшено у березні.

  • А саме, вона становитиме не менше ніж 20,1 тисячі гривень для ЗСУ, Нацгвардії та прикордонної служби. Раніше сума була на рівні 13 тисяч гривень.
  • Також для осіб рядового і начальницького складу держслужби з надзвичайних ситуацій та поліцейських – не менше ніж 17 тисяч гривень.