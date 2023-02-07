Хто продовжить отримувати 100 тисяч гривень
Виплата у 100 тисяч гривень призначається тим захисникам, які беруть безпосередню участь у бойових діях на передовій або в інший спосіб забезпечують національну безпеку – здійснюють польоти чи виявляють повітряні цілі у зоні бойових дій тощо.
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Мовиться про такі шість категорій:
- військовослужбовці, які беруть участь у бойових діях на лінії зіткнення;
- військовослужбовці ракетних військ та артилерії під час виконання бойових завдань;
- льотчики під час виконання польотів у районах ведення бойових дій;
- моряки під час виконання бойових завдань;
- військові медики під час виконання бойових завдань;
- зенітно-ракетні війська та протиповітряні війська, які виконують завдання в районі проведення бойових дій.
Які зарплати у військових
У Міноборони переглянули умови нарахування доплат й залишили три види: 30, 50 та 100 тисяч гривень, однак змінили умови їх нарахування. Разом з тим для деяких бійців розмір зарплатні буде збільшено у березні.
- А саме, вона становитиме не менше ніж 20,1 тисячі гривень для ЗСУ, Нацгвардії та прикордонної служби. Раніше сума була на рівні 13 тисяч гривень.
- Також для осіб рядового і начальницького складу держслужби з надзвичайних ситуацій та поліцейських – не менше ніж 17 тисяч гривень.