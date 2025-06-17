Зростання відчувається: як змінилась ситуація з курсом злотого у червні

Курс злотого в Україні стабільний. Коливання, що зараз відбуваються, майже невідчутні.

Як змінився офіційний курс злотого Станом на 17 червня, офіційний курс злотого – 11,28 гривні (+12 копійок, порівняно з 16 червня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ. Читайте також До 18-го пакета санкцій проти Росії внесуть правки про Білорусь: якими будуть нові обмеження Який зараз курс злотого у банках та обмінниках Як повідомляє "Мінфін", середній курс злотого у банках змінився таким чином: купівля – 10,85 гривні за злотий (+5 копійок, якщо порівнювати з 16 червня);

продаж – 11,55 гривні за злотий (+5 копійок). В обмінниках ситуація змінилась таким чином: купівля – 11,17 гривні за злотий (+2 копійки;

продаж – 11,30 гривні за злотий (+5 копійок). Яку суму гривень можна виручити за 100 злотих сьогодні якщо обмінювати 100 злотих у банку, є можливість виручити орієнтовно – 1 085 гривень;

при обміні 100 злотих в обміннику, можна отримати приблизно – 1 117 гривень. Скільки треба гривень, щоб купити 100 злотих щоб купити 100 злотих у банку, потрібно мати приблизно – 1 155 гривень;

для покупки 100 злотих в обміннику, необхідно уже в середньому – 1 130 гривень.