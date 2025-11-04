"Зимова тисяча": у Кабміні розповіли, хто її може отримати та коли подавати заявку

Державну допомогу в розмірі одноразової виплати у 1 000 гривень зможуть отримати всі громадяни України, як дорослі, так і діти. За допомогою цих коштів можна буде покрити базові витрати на початку зимового сезону 2025 – 2026 року.

Про це у коментарі 24 Каналу розповів Міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін.

Кілька простих кроків у Дії дозволять швидко оформити виплату та використати її на оплату комунальних послуг, придбання ліків, книг, транспортних квитків чи інших товарів українського виробництва. Також частину коштів можна буде переказати на підтримку Сил оборони.

Програма поєднує соціальну допомогу населенню з економічним стимулюванням – громадяни самі вирішуватимуть, на що спрямувати кошти. Її мета – підтримати українців у складний зимовий період, допомогти покрити базові витрати та водночас стимулювати внутрішній ринок.

Мінсоцполітики зосереджене на підтримці людей у складних життєвих обставинах, сімей з дітьми, внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю та людей старшого віку. Кошти, передбачені на виплати 1 000 гривень у межах урядової “зимової підтримки”, враховують потреби цих людей Це і оплата комунальних послуг, і ліки, і теплий одяг чи взуття,

– пояснив Денис Улютін.

Приймання заявок почнеться 15 листопада, і триватиме до 15 грудня.

Очікується, що програмою скористаються близько 10 мільйонів українців, із них 3 мільйони заявок стосуватимуться дітей.

Отримати допомогу зможуть усі громадяни, які перебувають на підконтрольній уряду території України. Ті, хто знаходиться на тимчасово окупованих територіях або за кордоном, участі у програмі брати не зможуть. Для дітей заявки подаватимуться окремо – за свідоцтвом про народження.

Для українців, які не мають доступу до Дії або банківських сервісів, передбачені альтернативні способи отримання коштів – через банки-партнери та Укрпошту. Зокрема, люди старшого віку та особи з інвалідністю, які живуть у селах і на прифронтових територіях, зможуть отримати 1 000 гривень від листоноші або у поштовому відділенні разом із пенсією.

У 2024 році подібною державною підтримкою скористалися понад 14 мільйонів українців. Програма покликана допомогти тим, кому не вистачає коштів на комунальні платежі, а також стати додатковою фінансовою підтримкою для родин із дітьми.

Яку ще допомогу пропонуватимуть українцям на зиму?