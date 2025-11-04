"Зимняя тысяча": в Кабмине рассказали, кто ее может получить и когда подавать заявку

Государственную помощь в размере единовременной выплаты в 1 000 гривен смогут получить все граждане Украины, как взрослые, так и дети. С помощью этих средств можно будет покрыть базовые расходы в начале зимнего сезона 2025 –2026 года.

Об этом в комментарии 24 Канала рассказал Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин.

Несколько простых шагов в Дии позволят быстро оформить выплату и использовать ее на оплату коммунальных услуг, приобретение лекарств, книг, транспортных билетов или других товаров украинского производства. Также часть средств можно будет перевести на поддержку Сил обороны.

Программа сочетает социальную помощь населению с экономическим стимулированием – граждане сами будут решать, на что направить средства. Ее цель – поддержать украинцев в сложный зимний период, помочь покрыть базовые расходы и одновременно стимулировать внутренний рынок.

Минсоцполитики сосредоточено на поддержке людей в сложных жизненных обстоятельствах, семей с детьми, внутренне перемещенных лиц, людей с инвалидностью и людей старшего возраста. Средства, предусмотрены на выплаты 1 000 гривен в рамках правительственной “зимней поддержки”, учитывают потребности этих людей Это и оплата коммунальных услуг, и лекарства, и теплая одежда или обувь,

– пояснил Денис Улютин.

Прием заявок начнется 15 ноября, і продлится до 15 декабря.

Ожидается, что программой воспользуются около 10 миллионов украинцев, из них 3 миллиона заявок будут касаться детей.

Получить помощь смогут все граждане, которые находятся на подконтрольной правительству территории Украины. Те, кто находится на временно оккупированных территориях или за рубежом, участия в программе принимать не смогут. Для детей заявки будут подаваться отдельно – по свидетельству о рождении.

Для украинцев, которые не имеют доступа к Дии или банковским сервисам, предусмотрены альтернативные способы получения средств – через банки-партнеры и Укрпочту. В частности, люди старшего возраста и лица с инвалидностью, которые живут в селах и на прифронтовых территориях, смогут получить 1 000 гривен от почтальона или в почтовом отделении вместе с пенсией.

В 2024 году подобной государственной поддержкой воспользовались более 14 миллионов украинцев. Программа призвана помочь тем, кому не хватает средств на коммунальные платежи, а также стать дополнительной финансовой поддержкой для семей с детьми.

Какую еще помощь будут предлагать украинцам на зиму?