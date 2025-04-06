6 квітня, 14:50
Купівля 1000 злотих в Україні: де вигідніше здійснити обмін
Основні тези
- Станом на 4 квітня, курс НБУ для злотого до гривні становить 10,93, а в банках: купівля за 10,50, продаж за 11,05 гривні.
- В обмінниках курс для купівлі 10,73, продажу 10,85 гривні, а 1 000 злотих коштує 10 850 гривень, в банках – 11 050 гривень.
Багато українців хочуть придбати 1000 злотих, але важливо знати, де зараз вигідніший курс – у банках чи обмінниках. Скільки прийдеться віддати за 1000 злотих сьогодні, читайте далі.
Який курс злотого до гривні сьогодні
Станом на 4 квітня, НБУ встанови курс, згідно з яким 1 злотий дорівнює 10,93 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Мінфін".
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Водночас у банках середній курс такий:
- купівля відбувається за 10,50 гривні за злотий;
- продаж – 11,05 гривні за злотий.
В обмінниках середній курс зараз такий:
- купівля відбувається по курсу – 10,73 гривні за злотий;
- продаж – 10,85 гривні за злотий.
Скільки потрібно віддати за 1 000 злотих сьогодні
- Якщо купувати 1 000 злотих у банку, потрібно віддати в середньому близько 11 050 гривень;
- Водночас при купівлі 1 000 злотих в обміннику можна витратити трохи менше – 10 850 гривень.
За скільки можна обміняти 1 000 злотих онлайн
Середній курс у платіжних системах такий:
- якщо обмін валюти здійснюється через Visa, курс становить 10,14 гривні за злотий;
- у Mastercard курс становить – 10,14 гривні за злотий.
Відповідно, при обміні 1 000 злотих можна отримати:
- якщо обмін відбувається через Visa – 1 0 147 гривень;
- відповідно через Mastercard – 10 147 гривень