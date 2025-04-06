Купівля 1000 злотих в Україні: де вигідніше здійснити обмін

Багато українців хочуть придбати 1000 злотих, але важливо знати, де зараз вигідніший курс – у банках чи обмінниках. Скільки прийдеться віддати за 1000 злотих сьогодні, читайте далі.

Який курс злотого до гривні сьогодні Станом на 4 квітня, НБУ встанови курс, згідно з яким 1 злотий дорівнює 10,93 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Мінфін". Читайте також Євро в банках рекордно подорожчало Водночас у банках середній курс такий: купівля відбувається за 10,50 гривні за злотий;

продаж – 11,05 гривні за злотий. В обмінниках середній курс зараз такий: купівля відбувається по курсу – 10,73 гривні за злотий;

продаж – 10,85 гривні за злотий. Скільки потрібно віддати за 1 000 злотих сьогодні Якщо купувати 1 000 злотих у банку, потрібно віддати в середньому близько 11 050 гривень;

Водночас при купівлі 1 000 злотих в обміннику можна витратити трохи менше – 10 850 гривень. За скільки можна обміняти 1 000 злотих онлайн Середній курс у платіжних системах такий: якщо обмін валюти здійснюється через Visa , курс становить 10,14 гривні за злотий;

, курс становить 10,14 гривні за злотий; у Mastercard курс становить – 10,14 гривні за злотий. Відповідно, при обміні 1 000 злотих можна отримати: якщо обмін відбувається через Visa – 1 0 147 гривень;

відповідно через Mastercard – 10 147 гривень