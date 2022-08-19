В 11 разів дорожчий, ніж мав бути: ціна на газ знову б'є рекорди

Ціна на природний газ у серпні перевищила рекордний рівень з березня 2022 року. Відтак, варто чекати здорожчання пального для всієї Європи.

Ціна зросла на 6,7%, а це 241 євро за мегават-годину. Такого рекорду ціни на газ не бачили від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

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У виданні заявили, що вартість у 11 разів вища, ніж зазвичай могла бути у цей період року. Очікуються більші витрати на газ як для промислового виробництва, так і для населення.

Що робитиме Європа

Країни Європи розпочали розробку плану щодо економії газу. Готуючись до зими, держави намагаються накопичити більше пального у власних сховищах. Попри це залишається ризик того, що надалі прийматиметься рішення про обмеження у споживанні газу.

Тарифи на газ в Україні: чого чекати

У газопостачальній компанії "Нафтогаз Україна" напередодні заявили, що протягом опалювального сезону ціна на газ для українців не зміниться.

Тариф у 7,96 гривні за кубометр залишиться до весни наступного року;

Попри це, влада рекомендує населенню закупити електрочайники, аби зігріти воду у випадку відключення газу, світильники, що працюють на батарейках, сухий спирт, на якому можна підігрівати їжу.Також, теплий домашній одяг та теплі ковдри.

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