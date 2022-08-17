Про це повідомили у газопостачальній компанії "Нафтогаз Україна".

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Ціна за газ не зміниться

За словами "Нафтогазу", 7,96 гривні за кубометр – це доволі незначні кошти у теперішніх українських реаліях. І діятиме такий тарифний план до кінця квітня 2023 року.

Крім цього, держкомпанія закликає споживачів вчасно та совісно сплачувати рахунки.

Пам’ятайте, що кожен сплачений рахунок - підтримка в тилу, крок до перемоги та стабільний опалювальний сезон 2022/2023,

– зазначили у "Нафтогазі".

Зауважимо, що "Нафтогаз" – це лише один із газопостачальників, яких можуть обрати українці. З тарифами усіх компаній можна ознайомитися за посиланням.

Як підготуватися до зими

Раніше у ефірі національного телемарафону міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов закликав українців припинити регулювання температури в помешканнях шляхом відкриття вікон, адже усі мають підготуватися до опалювального сезону ретельно.

Мер Львова Андрій Садовий наголосив, що мешканцям будинків слід закупити "буржуйки". А ще:

електрочайник, аби зігріти воду у випадку відключення газу,

світильник, що працює на батарейках,

сухий спирт, на якому можна підігрівати їжу.

У той час мер Києва Віталій Кличко розповів, що мешканцям слід підготувати теплий домашній одяг та теплі ковдри.

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