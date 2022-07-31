Про тарифи на газ, які пропонують різні постачальники, розповів 24 канал. Свої пропозиції на серпень оприлюднили 12 постачальників.
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До "Нафтогазу" потрапили 8,8 мільйона домогосподарств
Роль "постачальника останньої надії" в Україні виконує "Нафтогаз". У травні до НАК "Нафтогаз" потрапили 8,8 мільйона домогосподарств. Це – через бойові дії у багатьох областях та неможливість багатьох постачальників виконувати свої зобов'язання.
Які тарифи пропонують постачальники / Таблиця Дар'ї Вереньової, 24 канал
Раніше уряд зафіксував ціну на газ для окремих груп споживачів
Зазначимо, що тарифи на газ для окремих груп споживачів є зафіксованими. Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів України. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, виробникам тепла постачатимуть "блакитне паливо" за тарифом 7, 40 гривні за 1 кубометр. Діятиме така фіксована ціна до 31 травня 2023 року.
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