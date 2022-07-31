Про тарифи на газ, які пропонують різні постачальники, розповів 24 канал. Свої пропозиції на серпень оприлюднили 12 постачальників.

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До "Нафтогазу" потрапили 8,8 мільйона домогосподарств

Роль "постачальника останньої надії" в Україні виконує "Нафтогаз". У травні до НАК "Нафтогаз" потрапили 8,8 мільйона домогосподарств. Це – через бойові дії у багатьох областях та неможливість багатьох постачальників виконувати свої зобов'язання.

Які тарифи пропонують постачальники / Таблиця Дар'ї Вереньової, 24 канал

Раніше уряд зафіксував ціну на газ для окремих груп споживачів

Зазначимо, що тарифи на газ для окремих груп споживачів є зафіксованими. Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів України. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, виробникам тепла постачатимуть "блакитне паливо" за тарифом 7, 40 гривні за 1 кубометр. Діятиме така фіксована ціна до 31 травня 2023 року.

Зверніть увагу! Такий крок уряд дозволить не підвищувати тарифи на тепло та гарячу воду для українців. До того ж, раніше парламент заборонив стягувати заборгованість за комунальні послуги з фізичних осіб. Мовиться лише про період воєнного стану.

Більше про це тут Рада заборонила під час воєнного стану примусово стягувати заборгованості за комунальні послуги

Дивіться у відео – ЄС хоче купувати газ в Нігерії: