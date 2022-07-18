Відповідний законопроєкт сьогодні, 18 липня, ухвалили парламентарі у першому читанні. Мова про законопроєкт №7531. "За" проголосували 287 нардепів.

Увага Хто може не платити за комуналку під час війни: пояснення Мінрегіону

Що передбачає законопроєкт

Законопроєкт пропонує на період воєнного стану зупинити примусове виконання рішень про стягнення боргів за комуналку з фізичних осіб.

Раніше ця норма діяла щодо підприємств ОПК, органів військового управління, військових частин, вишів, установ та організацій ЗСУ.

До слова, українцям не нараховуватимуть оплату за комунальні послуги, якщо споживач відсутній понад 30 днів. Але свою відсутність треба підтвердити відповідним документом.

Зверніть увагу! Це стосується лише рахунків за комунальні послуги, починаючи з 24 лютого 2022 року.

Яка ситуація з несплатою комуналки в Україні

Ситуація з нарахуванням плати за комунальні послуги в регіонах відрізняється. Особливо складно з розрахунками в регіонах, де ведуться бойові дії, а також на деокупованих територіях.

Наприклад, мешканці Сумщини розрахувалися за електроенергію за березень на 72%, у Ніжині — на 68%. Рівень розрахунків за постачання холодної води ще вищий. Водночас споживачі Ковеля та Старокостянтинова розрахувалися за спожите в березні тепло на 100%.

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