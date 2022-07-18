Соответствующий законопроект сегодня, 18 июля, приняли парламентарии в первом чтении. Речь о законопроекте №7531. "За" проголосовали 287 нардепов.

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Что предполагает законопроект

Законопроект предлагает на период военного положения остановить принудительное исполнение решений о взыскании долгов за коммуналку с физических лиц.

Ранее эта норма действовала в отношении предприятий ОПК, органов военного управления, воинских частей, вузов, учреждений и организаций ВСУ.

К слову, украинцам не будут начислять оплату за коммунальные услуги, если потребитель отсутствует более 30 дней. Но свое отсутствие следует подтвердить соответствующим документом.

Обратите внимание! Это касается только счетов за коммунальные услуги, начиная с 24 февраля 2022 года.

Какая ситуация с неуплатой коммуналки в Украине

Ситуация с начислением платы за коммунальные услуги в регионах отличается. Особенно сложно с расчетами в регионах, где ведутся боевые действия, а также на оккупированных территориях.

Еще в начале марта жители Сумщины рассчитались за электроэнергию за март на 72%, в Нежине — на 68%. %. Уровень расчетов за поставку холодной воды еще выше. В то же время, потребители Ковеля и Староконстантинова рассчитались за потребленное в марте тепло на 100%.

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