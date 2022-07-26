Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 26 липня.

Увага ЄС погодив надзвичайний план зі скорочення споживання газу

Ухвалили звернення Уряду України до Уряду Сполучених Штатів Америки щодо надання нашій державі "газового ленд-лізу" для стабільного проходження опалювального сезону,

– зазначив Шмигаль

Прем'єр наголосив, що підготовка до найскладнішої зими в нашій історії триває, і в цій підготовці ми шукаємо всі можливі інструменти, аби бути готовими до будь-яких сценаріїв.