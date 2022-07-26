Країни Європейського Союзу вже погодили надзвичайний план щодо скорочення споживання газу. Спеціальна зустріч міністрів, на якій його мають затвердити, відбудеться, сьогодні, 26 липня, у Брюсселі.

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Яка мета нового плану

Головне у цій стратегії – знизити ризики, які можуть виникнути через повне припинення постачання газу з росії.

За словами дипломатів, план Єврокомісії передбачає скорочення національного споживання газу в період з 1 серпня 2022 року до 31 березня 2023 року на 15 відсотків.

Можуть також оголосити тривогу в рамках ЄС, якщо виникне великий дефіцит газових постачань. Мають ще обов'язково встановити цільові показники для економії споживання газу. Порівняно з першим проєктом Єврокомісії, бар'єри для цих показників тепер підвищили, а кількість можливих винятків із плану збільшили.

Газовий шантаж путіна

кремль використовує проти країн Європи газовий шантаж. Є загроза, що постачання можуть відключити в неочікуваний момент. Президент України Володимир Зеленський звертав увагу, що він не припиниться, тож Європа повинна бити по росії у відповідь жорсткими санкціями.

Зеленський також наголошував, що росія робить все, щоб європейцям було важко підготуватися до зими. Їм байдуже, що буде з людьми, як вони страждатимуть – від голоду через блокування портів чи від зимових холодів та бідності. Тому треба робити все, щоб обмежити російські доходи не тільки від газу й нафти, а й всього іншого.

Натомість російський "газпром" вже заявив, що зменшить постачання "Північним потоком-1" ще на половину. Тепер потужність становитиме всього 20%. Зменшення буде вже з 27 липня. Причиною назвали – закінчення терміну міжремонтного напрацювання до капітального ремонту.

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