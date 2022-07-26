Страны Европейского Союза уже согласовали чрезвычайный план сокращения потребления газа. Специальная встреча министров, на которой его должны утвердить, состоится сегодня, 26 июля, в Брюсселе.

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Какая цель нового плана

Главное в этой стратегии – снизить риски, которые могут возникнуть из-за полного прекращения поставок газа из россии.

По словам дипломатов, план Еврокомиссии предусматривает сокращение национального потребления газа в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года на 15 процентов.

Могут объявить тревогу в рамках ЕС, если возникнет большой дефицит газовых поставок. Должны еще обязательно установить целевые показатели для экономии потребления газа. По сравнению с первым проектом Еврокомиссии, барьеры для этих показателей теперь повысили, а количество возможных исключений из плана увеличили.

Газовый шантаж путина

кремль использует против стран Европы газовый шантаж. Есть угроза, что поставки могут быть отключены в неожиданный момент. Президент Украины Владимир Зеленский обращал внимание, что он не прекратится, поэтому Европа должна бить по россии в ответ жесткими санкциями.

Зеленский также отмечал, что россия делает все, чтобы европейцам было тяжело подготовиться к зиме. Им безразлично, что будет с людьми, как они будут страдать – от голода из-за блокирования портов или от зимних холодов и бедности. Поэтому нужно делать все, чтобы ограничить российские доходы не только от газа и нефти, но и всего прочего.

В то же время российский "газпром" уже заявил, что уменьшит снабжение "Северным потоком-1" еще на половину. Теперь мощность будет составлять всего 20%. Уменьшение будет уже с 27 июля. Причиной назвали – истечение срока межремонтной наработки до капитального ремонта.

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