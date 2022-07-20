кремль может даже объявить полную энергетическую блокаду Европе. Однако европейцы уже составили план постепенного отказа от российских энергоносителей. Об этом 24 каналу сказал эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев.

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По его словам, самыми тяжелыми будут месяцы после начала отопительного сезона 2022 года. Потому что пока примерно 70 миллиардов кубометров российского газа нечем заместить.

Впрочем, есть несколько путей замещения этих объемов, но не газовыми способами. Вместе с тем почти 80 миллиардов кубометров газа в европейские государства будут поставлять из других источников.

Альтернативы российскому газу

По словам специалиста, энергоносители страны-агрессора можно заменить другими топливно-энергетическими ресурсами.

Сейчас увеличиваются объемы поставок энергетического угля в государства-члены ЕС,

– сказал Рябцев.

Кроме того, атомные блоки во Франции быстрее завершат ремонт. А также:

ряд стран ЕС на добровольной основе снизит объемы потребления природного газа;

потребления природного газа; введут ряд мер по экономии природного газа и его вытеснению местными источниками энергии;

природного газа и его вытеснению местными источниками энергии; введут нормативно-правовые меры, направленные, к сожалению, на определенное снижение уровня благосостояния – уменьшение температуры в помещениях и качества теплоносителей.

Сколько ЕС тратит на российские энергоносители во время войны в Украине

Хотя Европейский Союз и ввел мощные санкции против россии, его члены все же тратят деньги на энергоносители страны-агрессора. Суммы снизились, однако они все равно огромны.

Как оказалось, с начала полномасштабной войны страны ЕС заплатили россии гораздо больше денег, чем потратили на помощь Украине. Следовательно, цены на нефть растут, а рубль укрепляется. Об этом заявил литовский политик Линас Линкявичюс.

Ранее же сообщалось, что за первые 100 дней полномасштабной войны россия получила за экспорт ископаемого топлива 93 миллиарда евро. Более 60% этой суммы заплатили ей страны ЕС.

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