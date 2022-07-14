Энергетическая блокада Европы все ближе и ближе. Об этом 24 каналу сказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Достойно внимания Европе страшно и она паникует из-за вечной ловушки москвы

россия – не надежный партнер

В прошлом году транспортировали до 300 миллионов кубов в сутки, а сейчас – около 60. Сокращение в 5 раз, до нуля осталось не так много,

– сказал Омельченко.

Он отметил, что сегодня "Северный поток" на 100% отключен, "Ямал-Европа" отключен, украинская ГТСУ работает на 25% своих мощностей, "Турецкий поток" тоже частично загружен.

Из положительного – сегодня хранилища ЕС заполнены на 60% природным газом,

– сказал он.

Омельченко подчеркнул, что экономике Германии будет очень тяжело. Доля энергоемких производств химической, металлургической, цементной промышленности будет уменьшаться, и структура германской экономики будет перестраиваться, как бы этого ни хотел немецкий бизнес.

"Другого выхода у них не будет. Уже все поняли, что Россия не будет надежным партнером", – подчеркнул Омельченко.

Цены на нефть для США

Сейчас президент США Джо Байден посещает Ближний Восток. Среди задач этой поездки:

Установить цены на нефть от 40 до 60 долларов за баррель – это связано с выборами в Конгресс США, а высокие цены на топливо снижают шансы Демократической партии, которую представляет Байден; Снизить доходы России от продажи нефти, чтобы ослабить экономику государства-агрессора.

"Байден пошел на переговоры с Саудовской Аравией, несмотря на то, что в последние годы у них были напряженные отношения из-за убийства американского журналиста", – сказал Омельченко.

К теме – конец игры Путина! Кто может поставлять газ вместо России: смотрите видео