Енергетична блокада Європи все ближче і ближче. Про це 24 каналу сказав директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Варте уваги Європі страшно і вона панікує через вічну пастку москви

росія – не надійний партнер

Минулого року транспортували до 300 мільйонів кубів на добу, а зараз – близько 60. "Скорочення у 5 разів, до нуля залишилося не так багато,

– сказав Омельченко.

Він зауважив, що сьогодні "Північний потік" на 100% відключений, "Ямал-Європа" відключений, українська ГТСУ працює на 25% своїх потужностей, "Турецький потік" теж частково завантажений.

З позитивного – сьогодні сховища ЄС заповнені на 60% природним газом,

– сказав він.

Омельчинко наголосив, що економіці Німеччини буде надзвичайно важко. Частка енергоємних виробництв хімічної, металургійної, цементної промисловості буде зменшуватися, і структура німецької економіки буде перебудовуватися, як би того не хотів німецький бізнес.

"Іншого виходу у них не буде. Вже всі зрозуміли, що росія не буде надійним партнером", – підкреслив Омельченко.

Ціни на нафту для США

Наразі президент США Джо Байден відвідує Близький Схід. Серед завдань цієї поїздки:

Встановити ціни на нафту від 40 до 60 доларів за барель – це пов'язано з виборами до Конгресу США, а високі ціни на пальне знижують шанси Демократичної партії, яку представляє Байден; Знизити доходи росії від продажу нафти, аби послабити економіку держави-агресорки.

"Байден пішов на перемовини з Саудівською Аравією попри те, що в останні роки у них були напружені стосунки через вбивство американського журналіста", – сказав Омельченко.

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