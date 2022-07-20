кремль навіть може оголосити повну енергетичну блокаду Європі. Однак європейці уже склали план щодо поступової відмови від російських енергоносіїв. Про це 24 каналу сказав експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев.

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За його словами, найважчими все ж будуть місяці після початку опалювального сезону 2022 року. Тому що поки приблизно 70 мільярдів кубометрів російського газу немає, чим замістити.

Утім, є декілька шляхів заміщення цих обсягів, але не газовими способами. Разом з тим майже 80 мільярдів кубометрів газу в європейські держави постачатимуть з інших джерел.

Альтернативи російського газу

За словами фахівця, енергоносії країни-агресорки можна замінити іншими паливно-енергетичними ресурсами.

Зараз збільшуються обсяги постачання енергетичного вугілля у держави-члени ЄС,

– сказав Рябцев.

Крім цього, атомні блоки у Франції швидше завершать ремонт. А також:

низка країн ЄС на добровільній основі зменшить обсяги споживання природного газу;

споживання природного газу; запровадять низку заходів щодо економії природного газу та його витіснення місцевими джерелами енергії;

природного газу та його витіснення місцевими джерелами енергії; введуть нормативні-правові заходи, які спрямовані, на жаль, на певне зниження рівня добробуту – зменшення температури у приміщеннях та якості теплоносіїв.

Скільки ЄС витрачає на російські енергоносії під час війни в Україні

Хоча Європейський Союз і ввів потужні санкції проти росії, його члени все ж витрачають гроші на енергоносії країни-агресорки. Суми зменшилися, однак вони все одно величезні.

Як виявилося, від початку повномасштабної війни країни ЄС заплатили росії значно більше грошей, ніж витратили на допомогу Україні. Відтак ціни на нафту зростають, а рубль стає міцнішим. Про це заявив литовський політик Лінас Лінкявічюс.

Раніше ж повідомлялося, що за перші 100 днів повномасштабної війни росія отримала з експорту викопного палива 93 мільярди євро. Понад 60% цієї суми заплатили їй країни ЄС.

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