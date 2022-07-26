Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства 26 июля.

Внимание ЕС согласовал чрезвычайный план по сокращению потребления газа

Приняли обращение Правительства Украины к Правительству Соединенных Штатов Америки о предоставлении нашему государству "газового ленд-лиза" для стабильного прохождения отопительного сезона,

– отметил Шмыгаль

Премьер подчеркнул, что подготовка к самой сложной зиме в нашей истории продолжается, и в этой подготовке мы ищем все возможные инструменты, чтобы быть готовыми к любым сценариям.