Об этом сообщили в газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины".

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Цена за газ не изменится

По словам "Нафтогаза", 7,96 гривны за кубометр – это достаточно незначительные средства в нынешних украинских реалиях. И будет действовать такой тарифный план до конца апреля 2023 года.

Кроме того, госкомпания призывает потребителей своевременно и совестно платить счета.

Помните, что каждый оплаченный счет – поддержка в тылу, шаг к победе и стабильный отопительный сезон 2022/2023,

– отметили в "Нафтогазе".

Отметим, что "Нефтегаз" – это лишь один из газопоставщиков, которых могут выбрать украинцы. С тарифами всех компаний можно ознакомиться по ссылке .

Как подготовиться к зиме

Ранее в эфире национального телемарафона министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов призвал украинцев прекратить регулирование температуры в помещениях путем открытия окон, ведь все должны быть готовы к отопительному сезону тщательно.

Мэр Львова, Андрей Садовый, отметил , что жильцам домов следует закупить "буржуйки". А еще:

электрочайник, чтобы согреть воду в случае отключения газа,

светильник, работающий на батарейках,

сухой спирт, на котором можно подогревать еду.

В то время мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что жителям следует подготовить теплую домашнюю одежду и теплые одеяла.

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