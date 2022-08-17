У некоторых есть субсидии и они рассчитывают их получить снова на этот отопительный сезон. О субсидиях в эфире национального телемарафона рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович, информирует 24 канал.

К теме Коммуналка подорожала: как изменилась цена услуг за год

Мы не ожидаем, что тарифы значительно вырастут, потому что мы достигли понимания, а правительство приняло меры по предзакупке разного рода материалов, чтобы платежка зимой людям не выросла. Это касается жилых домов украинцев,

– сказала она.

По словам Жолновича, в этом году ожидают примерно такое же количество субсидиантов, как было и в прошлом, а это 2,6 миллиона. При этом в бюджете есть деньги для того, чтобы выплачивать субсидию и в случае, когда субсидиантов будет больше.

"Сейчас мы вырабатываем механизмы их централизованной выплаты, в том числе через Пенсионный фонд. Хотим, чтобы каждый человек смог подать свою заявку и чтобы мы могли ему рассчитать субсидию. Таким образом, каждый незащищенный гражданин сможет пережить эту зиму", – объяснила Жолнович.

Отопительный сезон в Украине

Многие украинцы волновались из-за повышения цен на тепло и отопление в условиях военного положения. Но в Раде решили успокоить людей и поддержали законопроект, согласно которому тарифы на тепло не будут расти для людей. Разницу в повышении тарифов на тепло для населения покроют за счет 125 миллиардов гривен от международных партнеров.

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев призвал украинцев все равно разумно подготовиться к зиме. По его словам, отопительный сезон начнется вовремя, тарифы не изменятся, но кое-кому все же придется платить больше.

Всего в Украине предлагают свои услуги 12 поставщиков газа. Годовые тарифы колеблются в пределах от 7,79 до 9,99 гривны за 1 кубометр газа. А в мае в НАК "Нафтогаз" попали 8,8 миллиона домохозяйств.

Вас может заинтересовать мнение специалиста, хватит ли нам газа: смотрите видео