Хто може розраховувати на 11 тисяч гривень допомоги

Чимала допомога передбачена для сімей з дітьми. Проте, аби отримати кошти, необхідно підпадати під одну з категорій.

Хто може отримати допомогу

Фінансова допомога надається сімʼям з дітьми, які з травня цього року мають пройти обов'язкову евакуацію з небезпечних прифронтових територій Харківської та Сумської областей.

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Після евакуації зазначені категорії переселенців зможуть отримати одноразову виплату в розмірі 10 800 гривень на кожну особу. Таку допомогу зможуть отримати сім'ї, які підпадають під одну або кілька з цих категорій:

у складі сімʼї є особа або дитина з інвалідністю до 18 років;

сімʼя багатодітна з дітьми до 18 років;

дітей виховує одинока мати/одинокий батько;

сімʼя з дітьми віком до 18 років є малозабезпеченою.