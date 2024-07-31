Кто может получить помощь

Финансовая помощь предоставляется семьям с детьми, которые с мая этого года должны пройти обязательную эвакуацию из опасных прифронтовых территорий Харьковской и Сумской областей.

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После эвакуации указанные категории переселенцев смогут получить единовременную выплату в размере 10 800 гривен на каждого человека. Такую помощь смогут получить семьи, которые подпадают под одну или несколько из этих категорий:

в составе семьи есть лицо или ребенок с инвалидностью до 18 лет;

семья многодетная с детьми до 18 лет;

детей воспитывает одинокая мать/одинокий отец;

семья с детьми в возрасте до 18 лет является малообеспеченной.