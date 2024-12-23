Майже вдвічі дорожче, ніж торік: яка вартість різдвяного столу у 2024 році

У 2024 році українці вже третій рік поспіль будуть відзначати Різдво в умовах воєнного стану. Як змінились ціни на основні продукти та страви та скільки прийдеться віддати за святкування цьогоріч, читайте у матеріалі 24 Каналу.

Скільки коштуватиме різдвяний стіл у 2024 році

Директор Інституту аграрної економіки Юрій Лупенко повідомив, що, за їхніми підрахунками, вартість різдвяного меню з традиційних страв для середньостатистичної родини у 2024 році становитиме приблизно 1 365 гривень.

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Отже, цьогорічна вартість святкування Різдва на 41% вища за тогорічну, яка складала 970 гривень.

Юрій Лупенко Директор Інституту аграрної економіки Різдвяне меню зі страв, які є традиційними для такого столу середньостатистичної родини: кутя і узвар, смажена риба, вінегрет, вареники (з картоплею, з капустою, з вишнями), тушкована капуста, борщ пісний з квасолею, смажена картопля, овочі свіжі і солоні – обійдуться в розрахунку на середньостатистичну родину близько 1 365 гривень.

Ціна різдвяного столу у 2024 році / Інфографіка 24 Каналу

Основною причиною зростання цін є наслідки повномасштабного вторгнення Росії в Україну та воєнні дії, що тривають.

Яка ціна традиційних пісних страв цьогоріч

Для тих, хто планує приготувати 12 традиційних страв до святкової вечері, науковці Інституту аграрної економіки розрахували вартість різдвяного столу 2024 року.

У скільки стане приготувати кутю та узвар

Головними стравами на різдвяному столі є кутя та узвар. За підрахунками науковців, приготування пшеничної куті за традиційним рецептом із 950 грамів продуктів коштуватиме 175,05 гривні, що робить її другою за вартістю стравою святкового столу.

Найдорожчими інгредієнтами куті цього року є:

мак – 68,50 гривні за 200 грамів;

волоські чищені горіхи – 44,89 гривні;

родзинки – 21,73 гривні за 100 грамів.

Основна складова куті – пшенична крупа з твердої пшениці – коштуватиме 21,30 гривні за 400 грамів. До цього слід додати мед (16,90 гривні за 100 грамів) і цукор (50 грамів) за 1,73 гривні.

Традиційний узвар готують із сушених яблук, груш і чорносливу. Готові фруктові набори для приготування узвару, які продаються в супермаркетах, коштують 105,36 гривні за 600 грамів (розраховано на 2 літри води).

Борщовий набір

Третьою за вартістю стравою стане пісний борщ з квасолею. Для приготування 2 літрів борщу знадобиться 2,535 кілограма продуктів, що обійдеться у 131,94 гривні.

Цікаво! Найдорожчий інгредієнт – біла суха квасоля (300 грамів), яка коштує 43,53 гривні.

Овочева складова борщу включає:

картопля (362 грами) – 12,59 гривні;

капуста (300 грамів) – 12,66 гривні;

цибуля (100 грамів) – 1,75 гривні;

морква (400 грамів) – 12,08 гривні;

буряк (800 грамів) – 16,15 гривні.

Крім того, потрібно додати:

помідори (70 – 75 грамів) – 8,31 гривні;

томатну пасту (70 – 75 грамів) – 11,82 гривні;

цукор (50 грамів) – 1,73 гривні;

рослинну олію (80 грамів) – 6,21 гривні.

Для смаку додайте чорний перець і сіль (1,87 гривні), лавровий лист (3,24 гривні) або зелень.

Ціна "Вінегрету"

Салат "Вінегрет" із 1,73 кілограма продуктів коштуватиме 67,75 гривні. Найдорожчий інгредієнт – бочкові солоні огірки, які обійдуться у 21,40 гривні за 200 грамів.

Вартість овочів складатиме:

картопля (600 грамів) – 20,86 гривні;

буряк (400 грамів) – 8,08 гривні;

морква (378 грамів) – 11,42 гривні;

цибуля (100 грамів) – 1,75 гривні.

Заправка з рослинної олії коштуватиме 3,88 гривні за 50 грамів, а сіль додається до смаку (0,36 гривні).

Смажена рибка та пісні вареники

Найдорожчою стравою цього року стане смажена риба, вартість якої складе 306,97 гривні. За 2 кілограми живого коропа потрібно буде заплатити 301 гривню, а за 200 грамів борошна – 5,97 гривні.

Вареники з картоплею (1,51 кілограма продуктів) коштуватимуть 50,06 гривні. Вартість складників:

картопля (1 кілограм) – 34,77 гривні;

борошно (500 грамів) – 14,93 гривні;

сіль (10 грамів) – 0,36 гривні.

Вареники з капустою (1,481 кілограма продуктів) обійдуться у 52,50 гривні. Для приготування тіста знадобляться:

борошно (500 грамів) – 14,93 гривні;

сіль (10 грамів) – 0,36 гривні.

Начинка з сирої капусти коштуватиме:

капуста (600 грамів) – 25,32 гривні;

морква (189 грамів) – 5,71 гривні;

цибуля (132 грами) – 2,30 гривні.

Рослинна олія для заправки (50 грамів) додасть до вартості ще 3,88 гривні.

Вареники з вишнею складаються з пісного тіста та заморожених вишень. Інгредієнти для тіста включають:

борошно (500 грамів) – 14,93 гривні;

сіль (10 грамів) – 0,36 гривні.

Основна частина витрат припадає на вишні – 54,45 гривні за 300 грамів. Загальна вартість таких вареників складе 69,74 гривні за 810 грамів продуктів.

Тушкована капуста та картопля

Тушкована капуста, для приготування якої потрібно 2,229 кілограма продуктів, коштуватиме 109,88 гривні. Найдорожчим інгредієнтом у цій страві є гриби печериці (300 грамів), вартість яких становить 43,88 гривні.

Вартість овочів складає 59,43 гривні:

капуста (1 кілограм) – 42,20 гривні;

морква (189 грамів) – 5,71 гривні;

цибуля (660 грамів) – 11,52 гривні.

Сіль і перець додаються до смаку (0,36 гривні), а рослинна олія (80 грамів) обійдеться у 6,21 гривні.

Смажена картопля готується з використанням 1 кілограма картоплі (34,77 гривні), 132 грамів цибулі (2,30 гривні) та 100 грамів рослинної олії (7,76 гривні). Для смаку додають сіль і перець (0,36 гривні). Загальна вартість цієї страви становить 45,19 гривні.

Соління

Окремо на стіл подають соління: квашену капусту, яка коштує 75 гривень за 500 грамів, та бочкові солоні огірки вартістю 42 гривні за 400 грамів. Також серед страв святкового столу присутні свіжі овочі – огірки за 70 гривень та помідори за 64 гривні, обидва по 500 грамів кожного.