"Це вже реальний удар по російській нафті": економіст проаналізував 18 пакет санкцій

Євросоюз офіційно ухвалив 18-й пакет санкцій проти Росії. Головна мета – вдарити по тіньовому флоту, який обходить заборону на експорт російської нафти. Також санкції зачіпають інші важливі галузі економіки Росії.

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в ефірі 24 Каналу зазначив, що це – перший за останні два роки пакет санкцій, який справді варто обговорювати як приклад серйозних секторальних обмежень. Найважливішим у цьому пакеті є заборона на постачання нафтопродуктів, вироблених із російської нафти.

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Тепер російську нафту купуватимуть менше

"Чому це важливо? Тому що до сьогодні одним із найбільших покупців російської нафти є Індія, яка на своїх нафтопереробних заводах перетворює російську нафту на індійський нафтопродукт, який прямує до Європейського Союзу", – сказав Олег Пендзин.

Він додав, що Індія і Китай беруть 80% російської нафти. Загальна частка російської нафти в нафтовому балансі Індії складає 21%, а це – величезні гроші.

Це серйозний удар по загальному балансу купівлі нафти,

– сказав Пендзин.

Він додав, що 18-й пакет передбачає нові потужні санкції проти більш ніж 22 російських банків, які досі користуються системою SWIFT. Також запроваджено серйозні обмеження щодо китайських банків, через які проходять транзакції російських компаній з метою обходу санкцій.

Хотілося би більше в питаннях, пов'язаних із прайскепом, з максимальною ціною на нафту. Просто треба пам’ятати наступне: максимальна ціна на нафту – це питання глобальне,

– сказав Пендзин.

Він додав, що лише Європа та Європейський Союз не можуть суттєво змінити баланс російської нафти у світі – особливо з огляду на те, що відповідно до шостого та дев’ятого пакетів санкцій ЄС взагалі не закуповує російську нафту, за винятком трубопровідної.

Власне, оскільки 70% російської нафти транспортується через Балтійське море, ситуація з прайскепом стала дуже болісною для Росії.

Щонайменше 100 танкерів потрапили під санкції

До оновленого прайскепу вже приєдналася Велика Британія. Очікується також реакції Індії, Японії та Канади. А от від Сполучених Штатів Америки до вересня, ймовірно, чекати не варто – вони, зазвичай, витримують паузу в 50 днів. Але навіть цей перелік країн, є достатньо дієвим у світовому балансі нафти і надзвичайно важливим є дотримання прайскепу.

Понад 100 танкерів потрапили до тіньового танкерного флоту. Напевно варто очікувати відповідні перевірки військовими кораблями країн Європейського Союзу, що входять в акваторію Балтики, танкерів – з уточненням вартості нафти, яка закачана в їхні трюми,

– сказав економіст.

Він додав, що, ймовірно, буде посилено контроль за проходами через протоки країн Європейського Союзу, які з'єднують Балтійське море зі світовим океаном – з метою контролю за ціною нафти. Існують механізми посиленого нагляду: 70% тіньового танкерного флоту діють саме в акваторії Балтійського моря.

Також варто дочекатися однозначної реакції інших країн G7 щодо механізму встановлення цін. Він підкреслив, що головне завдання – вдарити по російських доходах від нафти, а отже, й по здатності Росії фінансувати війну. Тому 18-й пакет санкцій – за досить тривалий час – найбільш відповідає цьому завданню.