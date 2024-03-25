Пенсія по інвалідності для II групи: скільки може отримати пенсіонер

Пенсії по інвалідності в Україні призначаються за певних обставин. Йдеться про інвалідність з дитинства, але з обов'язковим страховим стажем, а також про каліцтво, яке не пов'язане з трудовою діяльністю. Загалом, пенсіонерам з інвалідності потрібно мати до 15 років страхового стажу.

За яких обставини призначається пенсія по інвалідності

Призначення пенсії по інвалідності насамперед залежить від наявності каліцтва, що не пов'язане з трудовою діяльністю. Зауважте, що випадки інвалідності з дитинства також впливають на призначення такої пенсії.

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Обов’язковою умовою для призначення пенсії по інвалідності за нормами закону від 1 жовтня 2011 року є наявність страхового стажу від 1 до 15 років. Це залежно від віку та групи інвалідності.

А от особи, визнані інвалідами незалежно від групи після досягнення пенсійного віку, мають право на пенсію з інвалідності за наявності 15 років страхового стажу.

Стаж для пенсії

Пенсії по інвалідності для І та ІІ групи

Така пенсія надається лише за наявності страхового стажу згідно зі статтею 32 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"

Від 1 року до 10 років страхового стажу залежно від віку, в якому особу визнано інвалідом – норма встановлена з 1 січня 2016 року.

Пенсії по ІІІ групі інвалідності

Від 1 року до 14 років страхового стажу – для пенсії по ІІІ групі інвалідності та пенсії у зв’язку із втратою годувальника, а також починаючи з 1 січня 2016 року для призначення пенсії за ІІ групою інвалідності, на день звернення за пенсією, або залежно від віку, в якому особу визнано інвалідом, чи в якому настала смерть годувальника.

Скільки отримують пенсіонери

Пенсія по інвалідності, яка настала в період проходження строкової військової служби, призначається особі незалежно від наявності страхового стажу.

Мінімальні виплати для пенсіонерів по інвалідності не можуть бути нижчими, ніж встановлені норми. Зокрема йдеться про такі:

для I групи – 2 760 гривень;

II та III група, за умови, що особа не працює – 2 520 гривень;

особа з інвалідністю II чи III групи, що працює – 2 093 гривень.

До слова, до основної пенсійної виплати по інвалідності пенсіонери можуть ще отримати надбавки, підвищення, додаткові пенсії, пенсія за особливі заслуги перед Україною у випадку, якщо особа з інвалідністю має на них право.