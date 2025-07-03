4 липня, 16:47
Скільки можна купити валюти за 20 тисяч зараз
Основні тези
- Курс євро в Україні зріс до 49,18 гривні, середній курс купівлі в банках - 49 гривень, продажу - 49,55 гривні.
- За 20 тисяч гривень можна купити приблизно 404 євро та 476-479 доларів залежно від місця обміну.
Курс долара в Україні залишається відносно стабільним. А от євро продемонстрував вагоме зростання. У деякі дні він сягав 50 гривень.
Як змінився курс євро
Офіційний курс євро, станом на 4 липня, сягнув – 49,18 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Читайте також У частині Києва тимчасово не здійснюється розподіл газу: про які райони йдеться
Як показують дані "Мінфіну", середній курс євро у банках зараз такий:
- купівля – 49 гривні за євро;
- продаж – 49,55 гривні за євро.
В обмінниках ситуація змінилась так:
- купівля – 49,40 гривні за євро;
- продаж – 49,55 гривні за євро.
Скільки євро вдасться отримати за 20 тисяч гривень
- якщо купувати у банку, то за 20 тисяч гривень вдасться отримати орієнтовно – 404 євро;
- при покупці в обміннику, є можливість отримати приблизно – 404 євро.
Як змінився курс долара
Дані НБУ показують, що 4 липня, офіційний курс долара США – 41,72 гривні. В банках та обмінниках також відчутні зміни. Як повідомляє "Мінфін", середній банківський курс долара зараз такий:
- купівля – 41,45 гривні за долар США;
- продаж – 42 гривні за долар США.
А от в обмінниках ситуація змінилась таким чином:
- купівля – 41,65 гривні за долар США;
- продаж – 41,72 гривні за долар США.
Яку суму доларів можна отримати за 20 тисяч гривень
- якщо покупка відбувається у банку, то за 20 тисяч гривень можна отримати приблизно – 476 доларів;
- при покупці в обміннику, вдасться отримати орієнтовно – 479 доларів.