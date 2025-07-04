Як змінився курс євро

Офіційний курс євро, станом на 4 липня, сягнув – 49,18 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Як показують дані "Мінфіну", середній курс євро у банках зараз такий:

купівля – 49 гривні за євро;

продаж – 49,55 гривні за євро.

В обмінниках ситуація змінилась так:

купівля – 49,40 гривні за євро;

продаж – 49,55 гривні за євро.

Скільки євро вдасться отримати за 20 тисяч гривень

якщо купувати у банку, то за 20 тисяч гривень вдасться отримати орієнтовно – 404 євро;

при покупці в обміннику, є можливість отримати приблизно – 404 євро.

Як змінився курс долара

Дані НБУ показують, що 4 липня, офіційний курс долара США – 41,72 гривні. В банках та обмінниках також відчутні зміни. Як повідомляє "Мінфін", середній банківський курс долара зараз такий:

купівля – 41,45 гривні за долар США;

продаж – 42 гривні за долар США.

А от в обмінниках ситуація змінилась таким чином:

купівля – 41,65 гривні за долар США;

продаж – 41,72 гривні за долар США.

Яку суму доларів можна отримати за 20 тисяч гривень