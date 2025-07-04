Как изменился курс евро

Официальный курс евро, по состоянию на 4 июля, достиг – 49,18 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Как показывают данные "Минфина", средний курс евро в банках сейчас такой:

покупка – 49 гривны за евро;

продажа – 49,55 гривны за евро.

В обменниках ситуация изменилась так:

покупка – 49,40 гривны за евро;

продажа – 49,55 гривны за евро.

Сколько евро удастся получить за 20 тысяч гривен

если покупать в банке, то за 20 тысяч гривен удастся получить ориентировочно – 404 евро;

при покупке в обменнике, есть возможность получить примерно – 404 евро.

Как изменился курс доллара

Данные НБУ показывают, что 4 июля, официальный курс доллара США – 41,72 гривны. В банках и обменниках также ощутимые изменения. Как сообщает "Минфин", средний банковский курс доллара сейчас такой:

покупка – 41,45 гривны за доллар США;

продажа – 42 гривны за доллар США.

А вот в обменниках ситуация изменилась следующим образом:

покупка – 41,65 гривны за доллар США;

продажа – 41,72 гривны за доллар США.

Какую сумму долларов можно получить за 20 тысяч гривен