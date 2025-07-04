Как изменился курс евро
Официальный курс евро, по состоянию на 4 июля, достиг – 49,18 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
Читайте также В части Киева временно не осуществляется распределение газа: о каких районах идет речь
Как показывают данные "Минфина", средний курс евро в банках сейчас такой:
- покупка – 49 гривны за евро;
- продажа – 49,55 гривны за евро.
В обменниках ситуация изменилась так:
- покупка – 49,40 гривны за евро;
- продажа – 49,55 гривны за евро.
Сколько евро удастся получить за 20 тысяч гривен
- если покупать в банке, то за 20 тысяч гривен удастся получить ориентировочно – 404 евро;
- при покупке в обменнике, есть возможность получить примерно – 404 евро.
Как изменился курс доллара
Данные НБУ показывают, что 4 июля, официальный курс доллара США – 41,72 гривны. В банках и обменниках также ощутимые изменения. Как сообщает "Минфин", средний банковский курс доллара сейчас такой:
- покупка – 41,45 гривны за доллар США;
- продажа – 42 гривны за доллар США.
А вот в обменниках ситуация изменилась следующим образом:
- покупка – 41,65 гривны за доллар США;
- продажа – 41,72 гривны за доллар США.
Какую сумму долларов можно получить за 20 тысяч гривен
- если покупка происходит в банке, то за 20 тысяч гривен можно получить примерно – 476 долларов;
- при покупке в обменнике, удастся получить ориентировочно – 479 долларов.